Барнаулец прошел опрос и лишился солидной суммы

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, мошенническая схема была очень простой. Неизвестные позвонили парню на мобильный номер и представились сотрудниками социологической компании, которая проводит опрос населения.
Молодой человек честно ответил на все вопросы, а затем ему пришло SMS-сообщение, что он стал победителем конкурса, по итогам опроса, и получит приз — крупную денежную сумму. Но для ее получения нужно оплатить комиссию.
Что и сделал новоявленный миллионер, переведя на счет неизвестных 10 тыс. рублей. Только после этого он понял, что его «развели» и обратился в полицию.
Управление МВД России по городу Барнаулу призывает граждан быть бдительными:
- не верьте сообщениям о розыгрышах и крупных выигрышах, проверяйте информацию, вспомните, участвовали ли вы в подобных мероприятиях;
- ни в коем случае не сообщайте никому подробные данные своей банковской карты;
- не переводите деньги неизвестным и малознакомым лицам, в надежности которых вы сомневаетесь;
- если вы стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь в полицию по телефону 02 либо 102 с мобильного или в дежурную часть отдела полиции вашего района.