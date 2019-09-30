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Происшествия

Барнаулец прошел опрос и лишился солидной суммы

19-летний барнаулец стал жертвой телефонных мошенников. Они обманули его на 10 тыс. рублей. Причем деньги парень переводил по собственной воле, рассчитывал разбогатеть.

Мошенники под маской легальных кредиторов
Мошенники под маской легальных кредиторов
СС0

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, мошенническая схема была очень простой. Неизвестные позвонили парню на мобильный номер и представились сотрудниками социологической компании, которая проводит опрос населения.

Молодой человек честно ответил на все вопросы, а затем ему пришло SMS-сообщение, что он стал победителем конкурса, по итогам опроса, и получит приз — крупную денежную сумму. Но для ее получения нужно оплатить комиссию.

Что и сделал новоявленный миллионер, переведя на счет неизвестных 10 тыс. рублей. Только после этого он понял, что его «развели» и обратился в полицию.

Управление МВД России по городу Барнаулу призывает граждан быть бдительными:

  • не верьте сообщениям о розыгрышах и крупных выигрышах, проверяйте информацию, вспомните, участвовали ли вы в подобных мероприятиях;
  • ни в коем случае не сообщайте никому подробные данные своей банковской карты;
  • не переводите деньги неизвестным и малознакомым лицам, в надежности которых вы сомневаетесь;
  • если вы стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь в полицию по телефону 02 либо 102 с мобильного или в дежурную часть отдела полиции вашего района.

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