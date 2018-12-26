Барнаулец бурно праздновал день рождения и распылил «перцовку» в лицо полицейскому

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Сербова, летом 2018 года парень решил весело отметить день своего рождения с друзьями в квартире на ул. Деповской. Компания вела себя шумно, поэтому соседи вызвали полицию.
Когда стражи порядка постучали в дверь, виновник торжества открыл им и распылил в лицо одного из сотрудников содержимое перцового баллончика. Полицейский получил ожог конъюнктивы легкой степени обоих глаз.
Парня задержали и доставили в отдел полиции, где завели уголовное дело. Суд назначил ему в качестве наказания год лишения свободы условно с испытательным сроком на год.