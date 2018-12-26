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Барнаулец бурно праздновал день рождения и распылил «перцовку» в лицо полицейскому

В Барнауле осудили парня за применение насилия к представителю власти. В свой день рождения молодой человек распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому.

Перцовый баллончик.
Перцовый баллончик.
altapress.ru

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Сербова, летом 2018 года парень решил весело отметить день своего рождения с друзьями в квартире на ул. Деповской. Компания вела себя шумно, поэтому соседи вызвали полицию.

Когда стражи порядка постучали в дверь, виновник торжества открыл им и распылил в лицо одного из сотрудников содержимое перцового баллончика. Полицейский получил ожог конъюнктивы легкой степени обоих глаз.

Парня задержали и доставили в отдел полиции, где завели уголовное дело. Суд назначил ему в качестве наказания год лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

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