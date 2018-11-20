Барнаулец рассказал, что его автомобиль расстреляли несколько раз

Житель Барнаула Дмитрий написал в группе «Баранул 22», что его автомобиль обстреляли в поселке Южном. Мужчина утверждает, что машина получила заметные повреждения.

По словам барнаульца, за два неполных месяца машину обстреляли трижды. Он предполагает, что у неизвестных было пневматическое оружие.

«В первый и во второй раз разбили лобовое стекло. А потом появились следы на правом крыле, крыше и двери», — сообщает автомобилист.

Автомобиль барнаульца. vk.com/barneos22

Мужчина пишет, что обратился в полицию. После опроса соседей стрелков так и не нашли. Сейчас выясняют, какие именно повреждения есть у автомобиля.

«У меня ссор с соседями не было. Занимаю отдельное парковочное место с согласия хозяина», — отмечает Дмитрий.

Барнаулец просит помощи и ищет свидетелей произошедшего.