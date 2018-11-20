Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 ноября -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
44

Барнаулец рассказал, что его автомобиль расстреляли несколько раз

Житель Барнаула Дмитрий написал в группе «Баранул 22», что его автомобиль обстреляли в поселке Южном. Мужчина утверждает, что машина получила заметные повреждения.

Автомобиль барнаульца.
Автомобиль барнаульца.
vk.com/barneos22

По словам барнаульца, за два неполных месяца машину обстреляли трижды. Он предполагает, что у неизвестных было пневматическое оружие.

«В первый и во второй раз разбили лобовое стекло. А потом появились следы на правом крыле, крыше и двери», — сообщает автомобилист.

Автомобиль барнаульца.
Автомобиль барнаульца.
vk.com/barneos22

Мужчина пишет, что обратился в полицию. После опроса соседей стрелков так и не нашли. Сейчас выясняют, какие именно повреждения есть у автомобиля.

«У меня ссор с соседями не было. Занимаю отдельное парковочное место с согласия хозяина», — отмечает Дмитрий.

Барнаулец просит помощи и ищет свидетелей произошедшего.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость