Барнаулец раздал взяток врачам на полтора миллиона рублей

С июня 2016 года по март 2018 года барнаулец лично передал бывшему главному врачу республиканской больницы и его заместителю по хирургической работе 865 тысяч рублей.
За это руководители должны были обеспечить победы фирмы на аукционах по поставке медицинского оборудования и расходных материалов.
Позже года в этих же целях житель Барнаула лично дал взятку бывшему главному врачу в общей сумме 900 тысяч рублей. В этот раз их обоих задержали силовики.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.