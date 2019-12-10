Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 декабря -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Барнаулец раздал взяток врачам на полтора миллиона рублей

51-летний житель Барнаула, занимающийся поставками медтоваров и лекарств, давал крупные взятки врачам больницы в Республике Алтай, сообщили в республиканском СУ СКР.

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

С июня 2016 года по март 2018 года барнаулец лично передал бывшему главному врачу республиканской больницы и его заместителю по хирургической работе 865 тысяч рублей.

За это руководители должны были обеспечить победы фирмы на аукционах по поставке медицинского оборудования и расходных материалов.

Позже года в этих же целях житель Барнаула лично дал взятку бывшему главному врачу в общей сумме 900 тысяч рублей. В этот раз их обоих задержали силовики.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость