Барнаулец с автоматом Калашникова напугал посетителей бара

Ночью 22 сентября в одном из баров Барнаула мужчина начал размахивать автоматом, чтобы доказать свою правоту в споре. Девушка-бармен успела нажать тревожную кнопку и на место выдвинулись росгвардейцы, рассказали в пресс-службе ведомства.

Девушка рассказала силовикам, что между посетителями произошел конфликт. Один из его участников принес из автомобиля предмет, похожий на автомат Калашникова, и стал размахивать им, демонстрируя, «кто здесь прав».

После этого компания села в автомобиль и уехала. Сотрудники Росгвардии нашли машину на парковке на ул. Балтийской. Через стекло в салоне автомобиля старший группы задержания увидел автомат.

На место происшествия вызвали оперативников и через 15 минут дебошира поймали.

Правоохранители установили, что оружием является охолощенный автомат Калашникова, предназначенный для стрельбы холостыми патронами. Он находится в свободной продаже, а для его покупки, хранения и ношения не требуется никаких лицензий и разрешений. Со слов задержанного, оружие он приобрел для самозащиты и в баре он хотел лишь им всех попугать.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.