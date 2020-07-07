Барнаулец с криминальным прошлым зарезал подростка и пытался спрятаться на чердаке

Преступление было совершено в сентябре 2019 года, когда пьяный злоумышленник в одном из домов в поселке Затон нанес несколько ножевых ранений юноше.
От полученных ран молодой человек спустя несколько часов скончался в больнице.
В СКР уточняют, что мотивом убийства явился конфликт по незначительному поводу.
«После совершения преступления, мужчина скрылся на чердаке одного из жилых домов и при попытке местного жителя задержать его, причинил потерпевшему ножевое ранение ноги», — добавляют в ведомстве.
Помимо этого установлено, что в 2018 году осужденный самостоятельно изготовил огнестрельное оружие, которое хранил до времени обнаружения сотрудниками правоохранительных органов при обыске в его жилище.
Злоумышленника приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.