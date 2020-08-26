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Происшествия

Барнаулец с криминальным прошлым заживо сжег человека

В Барнауле будут судить 45-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью, сообщил СУ СКР по Алтайскому краю. Он облил горючим и поджег знакомого.

Зажигалка.
Зажигалка.
CC0

В мае он встретил на одной из улиц знакомых мужчину и женщину, с которыми решил выпить. На гулянке произошел конфликт. Барнаулец съездил домой, взял бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

Вернувшись к дому, где находился его обидчик, он попросил мужчину выйти на улицу, облил жидкостью и поджег.

От полученных ожогов потерпевший скончался в больнице.

Свою вину мужчина признал частично. Он уверяет, что хотел напугать, но не убивать.

Следователи установили, что с 1998 года обвиняемый периодически сидел в тюрьме за кражи, разбои и убийства. Он освободился по УДО в 2017 году.

Новое уголовное дело уже передали в суд.

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