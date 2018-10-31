Барнаулец сбежал перед приговором суда и совершил еще три преступления

Молодого барнаульца осудили сразу за четыре преступления. Три из них он совершил, пока находился в розыске из-за того, что не явился на оглашение приговора за грабеж, который он совершил по сговору в составе группы.

В розыске мужчина успел совершить две кражи и один грабеж. Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, злоумышленника поймали почти сразу после совершения последнего грабежа. Он вытащил деньги из кармана у пенсионера, за которым следил.

Потерпевший находился в «Сбербанке» и снял со своей карты 81 тыс. рублей. Деньги он положил в задний карман брюк. Все это время за ним наблюдал подсудимый и продумывал план грабежа.

Из банка потерпевший отправился домой. Дойдя до подъезда, он открыл дверь и почувствовал, как кто-то залез в задний карман его брюк. Обернувшись, мужчина увидел грабителя, который начал убегать от него. Догнать злоумышленника он не смог.

Вскоре преступника нашли сотрудники полиции. По совокупности преступлений ему назначили три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.