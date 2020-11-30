Барнаулец сдал подозрительного мужчину полиции и получил почетную грамоту

После сообщения от бдительного горожанина сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был мужчина1983 года рождения.
У него при себе действительно оказались наркотики синтетического происхождения массой 16,88 грамма.
«Как было установлено, задержанный работал курьером (закладчиком) в интернет-магазине и осуществлял сбыт запрещенных веществ — раскладывал „закладки“, после чего фотографировал место закладки на телефон», — рассказали в краевом главке МВД.
На «курьера» завели уголовное дело, а Виктору Стрекаловскому за бдительность, активную гражданскую позицию и участие в раскрытии особо тяжкого преступления вручили почетную грамоту ГУ МВД России по Алтайскому краю.