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Происшествия

Барнаулец сдал подозрительного мужчину полиции и получил почетную грамоту

Житель Барнаула Виктор Стрекаловский заметил на улице молодого человека, который вел себя подозрительно. Мужчина подумал, что тот мог сбывать наркотики, и сообщил об этом в отдел полиции.

Жителя Барнаула наградили за поимку закладчика.
Жителя Барнаула наградили за поимку закладчика.
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После сообщения от бдительного горожанина сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был мужчина1983 года рождения.

У него при себе действительно оказались наркотики синтетического происхождения массой 16,88 грамма.

«Как было установлено, задержанный работал курьером (закладчиком) в интернет-магазине и осуществлял сбыт запрещенных веществ — раскладывал „закладки“, после чего фотографировал место закладки на телефон», — рассказали в краевом главке МВД.

На «курьера» завели уголовное дело, а Виктору Стрекаловскому за бдительность, активную гражданскую позицию и участие в раскрытии особо тяжкого преступления вручили почетную грамоту ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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