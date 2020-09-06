Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 сентября 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Барнаулец сделал ставку на спорт и потерял крупную сумму

32-летний житель Барнаула поверил незнакомцу в социальной сети, сделал ставку на спорт и лишился более 10 тысяч рублей. Об это сообщает региональное МВД.

Баскетбол.
Баскетбол.
russiabasket.ru

В социальной сети к мужчине в друзья добавился незнакомый молодой человек. Он отправил ссылку на сайт букмекерской компании и предложил сделать ставки на спорт.

Пострадавший решил попробовать и перечислил 1000 рублей. Ему тут же пришло сообщение о выигрыше 40 000 рублей.

Чтобы получить свои деньги, мужчине предложили заплатить налог в размере более 10 000 рублей. Такие условия его не смутили. Через личный кабинет он отправил сумму тремя переводами.

После перечисления денежных средств на связь с потерпевшим больше никто не выходил, и своего выигрыша он так и не дождался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость