Барнаулец сделал ставку на спорт и потерял крупную сумму

В социальной сети к мужчине в друзья добавился незнакомый молодой человек. Он отправил ссылку на сайт букмекерской компании и предложил сделать ставки на спорт.
Пострадавший решил попробовать и перечислил 1000 рублей. Ему тут же пришло сообщение о выигрыше 40 000 рублей.
Чтобы получить свои деньги, мужчине предложили заплатить налог в размере более 10 000 рублей. Такие условия его не смутили. Через личный кабинет он отправил сумму тремя переводами.
После перечисления денежных средств на связь с потерпевшим больше никто не выходил, и своего выигрыша он так и не дождался.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».