7 июня
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Происшествия

Барнаулец схитрил с пособием по безработице и попал под уголовное дело

Жителя Барнаула обвинили в незаконном получении пособия по безработице, рассказали altapress.ru в прокуратуре Железнодорожного района.

Офис. Работа. Компьютер.
Офис. Работа. Компьютер.
СС0

Имея статус «безработного», мужчина с марта 2020 года получал пособие, но затем, через несколько месяцев, решил заняться предпринимательской деятельностью.

«При этом, зарегистрировавшийся в качестве предпринимателя, мужчина не спешил сообщить об этом в соцзащиту, продолжая некоторое время незаконно получать пособие по безработице», — сообщила старший помощник прокурора района Елена Сербова.

В суде мужчина признал вину в полном объеме. Он был осужден по ч.1 ст.159.2 УК РФ, при этом, наряду с уже возмещенным им в полном объеме ущербом, ему придется дополнительно заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

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