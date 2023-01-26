27 января
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Происшествия

Барнаулец случайно убил соседа после посиделок в баре

39-летнего барнаульца будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Инцидент произошел 8 октября 2022 года в одном из баров в поселке Авиатор. Барнаулец выпивал вместе с компанией. В ходе общения обвиняемый поссорился с 38-летним соседом.

Конфликт перерос в уличную драку. Мужчина понимал, что его оппонент не сможет защитить себя из-за сильного опьянения и с силой ударил соседа по голове.

Тот упал головой на тротуарную плитку. Его госпитализировали в больницу, где позже он умер.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее россиянин отрубил сожительнице голову, признав в ней гуманоида.

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