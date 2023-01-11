11 января
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Происшествия

Россиянин отрубил сожительнице голову, признав в ней гуманоида

В Иркутске 54-летний мужчина убил 56-летнюю сожительницу, сообщает ircity.ru.

Топор.
Топор.
СС0

Выпивавшему в новогодний вечер россиянину показалось, что в его возлюбленную вселился инопланетянин. Мужчина испугался, схватил кухонный топорик и отрубил женщине голову.

Потом он позвонил дочери и попросил ее вызвать полицию. Прибывшие правоохранители задержали его и возбудили уголовное дело по статье «Убийство», пишет Газета.Ru.

Спустя пять дней после случившегося мужчина умер. Ранее маньяк в коттедже убил девушку и скрылся с ее головой.

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