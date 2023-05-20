Барнаулец случайно убил возлюбленную в ходе ссоры

В начале марта 2023 года мужчина вернулся с вахты и узнал, что его сожительница долгое время злоупотребляет алкоголем.

В ходе конфликта он с силой толкнул 44-летнюю женщину. При падении она ударилась головой о выступающий край столешницы кухонного стола.

От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась на месте происшествия.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Расследование завершили. Дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее барнаулец избил и задушил 20-летнюю девушку, с которой познакомился накануне в соцсетях.