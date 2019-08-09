Барнаульца вызывали в ФСБ из-за видео, сохраненного в «ВКонтакте» семь лет назад

Барнаулец Олег Григорьев сообщил в Twitter, что ему звонили из полиции и вызывали на беседу в ФСБ из-за видеозаписи с экстремистскими материалами, сохраненной им в соцсети «ВКонтакте» в 2011 году. «Я даже не помнил, что это за видео», — рассказал Григорьев altapress.ru .

Как рассказывает Григорьев, 22 июля ему позвонили из полиции и назначили встречу, пояснив, что это связано с видеозаписью, сохраненной им в «ВКонтакте» в 2011 году. Позже, по его словам, с ним связались уже сотрудники ФСБ и пригласили на разъяснительную беседу.

Там, 8 августа, Григорьеву пояснили, что его страница в соцсети была открыта, соответственно, сохранив видео с экстремистскими материалами, он тем самым распространил их. И сообщили, что в ближайшее время с ним свяжутся следователи.

Олег Григорьев говорит, что доказательств и фактов его активной экстремистской деятельности не обнаружено, и предполагает, что ему придется выплатить небольшой штраф. Кроме того, та видеозапись, которую он сохранил на своей странице (при этом не публиковал на «стене»), по-прежнему находится в открытом доступе на YouTube.

Altapress.ru обратился за комментарием в СУ СКР по Алтайскому краю, где сообщили, что официальной информации о возбуждении уголовного дела в отношении Олега Григорьева в данный момент нет.

Олег Григорьев известен в Барнауле как организатор концертов. Ранее он представлял здесь новосибирские агентства «Сибирские гастроли» и «Ягода», сегодня развивает собственное агентство «БОРЩ promo».

В июне жительницу Республики Алтай Аржану Рыкову оштрафовали за распространение в соцсетях текста о буддистах. Ее признали виновной в возбуждении ненависти, а также унижении достоинства по признакам отношения к религии и назначили штраф в 10 тысяч рублей.