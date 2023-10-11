Барнаулец спсиху поджег кухню - полиция приехала его успокаивать

Им удалось успокоить мужчину и потушить огонь.
Отмечается, что нарушитель поджег кухню, потому что был очень зол на жену.
Ранее Mercedes взял на таран столичный алкомаркет и загорелся.
Жительница поселка Центральный вызвала полицию, потому ее муж поджег кухню из-за ссоры. Об это сообщает МВД по Алтайскому краю.
Им удалось успокоить мужчину и потушить огонь.
Отмечается, что нарушитель поджег кухню, потому что был очень зол на жену.
Ранее Mercedes взял на таран столичный алкомаркет и загорелся.
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