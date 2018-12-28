Барнаулец сядет на 11 лет за то, что убил женщину и изуродовал дочь

Житель Барнаула летом 2018 жестоко убил женщину и спрятал труп в киоске. Это преступление он совершил после того, как ножом обезобразил лицо дочери, сообщает краевая прокуратура.

За причинение тяжкого вреда здоровью дочери мужчину осудили на 2 года 6 месяцев лишения свободы. Однако до вынесения приговора он совершил убийство.

По данным следствия, в июне 2018 года осужденный обнаружил в зарослях кустарника на переулке Революционном заброшенный киоск, в котором стал выпивать с приятелями и ночевать.

В августе между осужденным и его знакомой произошел конфликт, в результате он нанес ей ножевое ранение, от которого потерпевшая скончалась. Он вынес труп из киоска и оставил его около мусорных баков неподалеку.

В судебном заседании осужденный вину признал и раскаялся в содеянном. Все преступления мужчина соверши в состоянии алкогольного опьянения.

Суд по совокупности преступлений приговорил барнаульца к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.