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28 декабря
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Происшествия
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Барнаулец сядет на 11 лет за то, что убил женщину и изуродовал дочь

Житель Барнаула летом 2018 жестоко убил женщину и спрятал труп в киоске. Это преступление он совершил после того, как ножом обезобразил лицо дочери, сообщает краевая прокуратура.

Тюрьма.
Тюрьма.
СС0

За причинение тяжкого вреда здоровью дочери мужчину осудили на 2 года 6 месяцев лишения свободы. Однако до вынесения приговора он совершил убийство.

По данным следствия, в июне 2018 года осужденный обнаружил в зарослях кустарника на переулке Революционном заброшенный киоск, в котором стал выпивать с приятелями и ночевать.

В августе между осужденным и его знакомой произошел конфликт, в результате он нанес ей ножевое ранение, от которого потерпевшая скончалась. Он вынес труп из киоска и оставил его около мусорных баков неподалеку.

В судебном заседании осужденный вину признал и раскаялся в содеянном. Все преступления мужчина соверши в состоянии алкогольного опьянения.

Суд по совокупности преступлений приговорил барнаульца к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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