Барнаулец сядет на 11 лет за то, что убил женщину и изуродовал дочь

За причинение тяжкого вреда здоровью дочери мужчину осудили на 2 года 6 месяцев лишения свободы. Однако до вынесения приговора он совершил убийство.
По данным следствия, в июне 2018 года осужденный обнаружил в зарослях кустарника на переулке Революционном заброшенный киоск, в котором стал выпивать с приятелями и ночевать.
В августе между осужденным и его знакомой произошел конфликт, в результате он нанес ей ножевое ранение, от которого потерпевшая скончалась. Он вынес труп из киоска и оставил его около мусорных баков неподалеку.
В судебном заседании осужденный вину признал и раскаялся в содеянном. Все преступления мужчина соверши в состоянии алкогольного опьянения.
Суд по совокупности преступлений приговорил барнаульца к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.