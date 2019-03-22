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22 марта
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Происшествия

Барнаулец так хотел отобрать у подростка айфон, что ворвался за жертвой на занятия в колледж

В Барнауле 6 лет строгого режима получил барнаулец, который пытался отобрать у подростка Iphone 5S. В погоне за жертвой преступник с улицы ворвался в колледж и даже забежал в учебную аудиторию, где шли занятия, сообщает прокуратура Алтайского края.

Золотой iPhone 5S с изображением президента РФ Владимира Путина.
Золотой iPhone 5S с изображением президента РФ Владимира Путина.
sotovik.ru

Все началось с того, что мужчина остановил подростка на остановке и потребовал отдать ему смартфон. При этом нападавший направил в сторону живота молодого человека нож.

Подросток бросился убегать. Мужчина побежал следом. Укрыться от грабителя молодой человек попытался в стенах колледжа. Но преступника это не остановило. Вместе они забежали в аудиторию, где шло занятие.

Там мужчина стал требовать у подростка уже не айфон, а телефон своей жены. Тот пытался объяснить, что у него нет этого телефона. Но это мужчину это не остановило. Даже когда приехали сотрудники полиции, он продолжал требовать телефон супруги, который якобы был у подростка.

Суд выяснил, что в момент преступления информации о потере или краже у его жены телефона не имелось. За разбой мужчина получил 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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