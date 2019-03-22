Барнаулец так хотел отобрать у подростка айфон, что ворвался за жертвой на занятия в колледж

Все началось с того, что мужчина остановил подростка на остановке и потребовал отдать ему смартфон. При этом нападавший направил в сторону живота молодого человека нож.
Подросток бросился убегать. Мужчина побежал следом. Укрыться от грабителя молодой человек попытался в стенах колледжа. Но преступника это не остановило. Вместе они забежали в аудиторию, где шло занятие.
Там мужчина стал требовать у подростка уже не айфон, а телефон своей жены. Тот пытался объяснить, что у него нет этого телефона. Но это мужчину это не остановило. Даже когда приехали сотрудники полиции, он продолжал требовать телефон супруги, который якобы был у подростка.
Суд выяснил, что в момент преступления информации о потере или краже у его жены телефона не имелось. За разбой мужчина получил 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.