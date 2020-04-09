Барнаулец трижды заплатил за редкую древнегреческую монету, но так и не получил ее

44-летний житель Барнаула решил приобрести с рук драхму — древнегреческую монету. Продавец оказался мошенником, но выяснилось это уже после перечисления денег, причем в тройном объеме.

Мужчина рассказал полицейским, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже драхмы массой 7,8 граммов и стоимостью 17 тысяч рублей. Он связался с продавцом и договорился о перечислении денег, но продавец сообщил, что необходимая сумма не поступила.

Тогда барнаулец еще рас скинул деньги, но и в этот раз неизвестный сообщил об ошибке оплаты.

В итоге после выполнения всех действий у потерпевшего в общей сложности списалось 53 тысяч рублей.

После этого «лжепродавец» перестал выходить на связь и удалил объявление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.