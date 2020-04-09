Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Барнаулец трижды заплатил за редкую древнегреческую монету, но так и не получил ее

44-летний житель Барнаула решил приобрести с рук драхму — древнегреческую монету. Продавец оказался мошенником, но выяснилось это уже после перечисления денег, причем в тройном объеме.

Клад. Сундук. Монеты.
Клад. Сундук. Монеты.
СС0.

Мужчина рассказал полицейским, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже драхмы массой 7,8 граммов и стоимостью 17 тысяч рублей. Он связался с продавцом и договорился о перечислении денег, но продавец сообщил, что необходимая сумма не поступила.

Тогда барнаулец еще рас скинул деньги, но и в этот раз неизвестный сообщил об ошибке оплаты.

В итоге после выполнения всех действий у потерпевшего в общей сложности списалось 53 тысяч рублей.

После этого «лжепродавец» перестал выходить на связь и удалил объявление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость