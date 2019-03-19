Барнаулец угрожал убить соседа, который мешал слушать песню группы ДДТ

В Барнауле любитель громкой музыки угрожал убийством соседу, который помешал ему слушать песни, пишет прокуратура Алтайского края.

Ночью горожанин был у себя в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов Центрального района Барнаула. Там мужчина громко слушал песню группы ДДТ «Осень». Сосед не выдержал шума, пришел к обвиняемому и сделал ему замечание. В ответ горожанин также громко включил песню «В нашем доме поселился замечательный сосед».

Вскоре в квартиру меломана прибыли полицейские, которые составили протокол об административном правонарушении. После этого мужчина взял нож и угрожал убийством соседу, с которым ранее и произошел конфликт.

Указанную угрозу потерпевший воспринял реально, потому что обвиняемый был агрессивно настроен и замахивался ножом, отмечают в ведомстве.

Барнаулец признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направили в суд.