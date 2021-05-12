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Происшествия

Барнаулец уходил от погони, когда на дорогу «выскочила электроопора». Подробности вечернего ДТП

В Барнауле организовали проверку по факту ДТП, которое устроил водитель с явными признаками опьянения, сообщает алтайское ГУ МВД.

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
Barnaul 22

Напомним, ДТП произошло вечером 11 мая на улице Юрина — недалеко от пересечения с улицей Северо-Западной.

«Сотрудники отдельного батальона ДПС, находясь на маршруте патрулирования, выявили факт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Honda Accord», — рассказали в ведомстве.

Полицейские через громкоговоритель обратились к водителю и потребовали остановиться. Однако мужчина увеличил скорость и попытался скрыться.


В районе дома № 171 водитель врезался в автомобиль Hyundai Solaris и далее поехал прямиком на электроопору. По словам очевидцев, скорость была огромная.

«Задержан мужчина 1984 года рождения. Находился с явными признаками опьянения», — отметили в МВД.

Также сообщили, что барнаулец отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении водителя составили три протокола — за невыполнение требования об остановке, ДТП и отказ от медосвидетельствования.

Ранее другой житель Барнаула врезался сразу в четыре автомобиля, пытаясь скрыться от полиции.

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