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Происшествия

Барнаулец украл и продал 28 гаражей

Жителя Барнаула задержали по подозрению в серии краж. Полицейский полагают, что он вывез и сбыл 28 гаражных боксов, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Гаражи.
Гаражи.
Анна Зайкова, altapress.ru

Один из барнаульцев обратился в пункт полиции «Докучаево» с заявлением о краже металлического гаража стоимостью 35 тысяч рублей.

С этого и начались поиски серийного вора. Подозрения пали на 55-летнего местного жителя. Правоохранители выяснили, что он незаконно вывозил гаражи, которые хранил на территории одного из заводов Алтайского края, а потом продавал их.

По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

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