Барнаулец украл и продал 28 гаражей

Один из барнаульцев обратился в пункт полиции «Докучаево» с заявлением о краже металлического гаража стоимостью 35 тысяч рублей.
С этого и начались поиски серийного вора. Подозрения пали на 55-летнего местного жителя. Правоохранители выяснили, что он незаконно вывозил гаражи, которые хранил на территории одного из заводов Алтайского края, а потом продавал их.
По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).