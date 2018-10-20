Барнаулец украл колбасу и сыр в «Ярче» ради детей

39-летний барнаулец получил реальный срок за кражу колбасы и сыра в «Ярче». Мужчина заявил, что сделал это ради детей. В его «уголовной карьере» это оказался далеко не первый случай.

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Сербова, в апреле 2018 года мужчина похитил со стеллажа в магазине «Ярче» шесть палок колбасы и четыре упаковки сыра на общую сумму 1591 рублей 22 копейки. Еду он сложил в свою сумку и успешно скрылся с ней.

Суду мужчина пояснил, что украл продукты, потому что был голоден, и сослался на то, что у него трое несовершеннолетних детей. Заработать на сыр и колбасу он не мог, потому что не работал.

Ранее мужчина уже пять раз был судим за аналогичные мелкие кражи. С учетом всех судимостей суд приговорил горожанина к 1 году и 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.