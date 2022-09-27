Барнаулец украл лифт из многоэтажного дома

28-летний мужчина похитил лифт из дома, недавно сданного в эксплуатацию.
По имеющейся информации, он срезал с лифта панель управления, лебедку и другие запчасти. При этом подозреваемый использовал ножницы и лобзик.
Отмечается, что лифтом почти не пользовались, поскольку новостройка пока не заселена полностью.
Отсутствие лифта заметили сотрудники управляющей компании. Они обратились в правоохранительные органы.
Обвиняемого задержали, сейчас он под подпиской о невыезде.
Ущерб составил 200 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.