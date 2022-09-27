Барнаулец украл лифт из многоэтажного дома

Барнаульца подозревают в краже лифта из многоэтажки на Северном Власихинском проезде, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes.

28-летний мужчина похитил лифт из дома, недавно сданного в эксплуатацию.

По имеющейся информации, он срезал с лифта панель управления, лебедку и другие запчасти. При этом подозреваемый использовал ножницы и лобзик.

Отмечается, что лифтом почти не пользовались, поскольку новостройка пока не заселена полностью.

Отсутствие лифта заметили сотрудники управляющей компании. Они обратились в правоохранительные органы.

Обвиняемого задержали, сейчас он под подпиской о невыезде.

Ущерб составил 200 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

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