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Происшествия

Барнаулец украл старинную швейную машинку Singer и раритетный радиоприемник

В Барнауле мужчину осудили за кражу швейной машинки и радиоприемника, сообщает прокуратура Алтайского края.

Старая швейная машинка.
Старая швейная машинка.
открытые источники

Барнаулец проник в частный дом и рассчитывал похитить деньги или какие-нибудь ценности. В итоге он прихватил с собой швейную машинку Singer, произведенную до революции 1917 года и раритетный радиоприемник с проигрывателем «Радиола Гамма В».

Похищенное мужчина продал антиквару. Вскоре барнаульца задержали, а все украденное вернули владельцу.

Во время суда похититель полностью признал вину, и рассказал, что специально похитил машинку и радиоприемник, поняв, что в антикварном магазине за них можно будет получить больше, чем просто сдав их в пункт приема металла. Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы.

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