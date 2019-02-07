Барнаулец украл старинную швейную машинку Singer и раритетный радиоприемник

Барнаулец проник в частный дом и рассчитывал похитить деньги или какие-нибудь ценности. В итоге он прихватил с собой швейную машинку Singer, произведенную до революции 1917 года и раритетный радиоприемник с проигрывателем «Радиола Гамма В».

Похищенное мужчина продал антиквару. Вскоре барнаульца задержали, а все украденное вернули владельцу.

Во время суда похититель полностью признал вину, и рассказал, что специально похитил машинку и радиоприемник, поняв, что в антикварном магазине за них можно будет получить больше, чем просто сдав их в пункт приема металла. Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы.