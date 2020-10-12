Барнаулец установил в бане телефон с камерой. Теперь ему грозит два года тюрьмы

По данным следствия, в начале июля 2020 года в одном из частных домов города Барнаула обвиняемый скрытно установил в бане телефон.
На камеру он фиксировал интимные подробности жизни знакомой 18-летней девушки, что нарушает право на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Следственный комитет напомнил, что для подобных преступлений предусмотрена статья 137 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.