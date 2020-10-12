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Происшествия

Барнаулец установил в бане телефон с камерой. Теперь ему грозит два года тюрьмы

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего барнаульца, который скрытно следил за знакомой с помощью мобильного телефона.

Баня.
Баня.
CCO.

По данным следствия, в начале июля 2020 года в одном из частных домов города Барнаула обвиняемый скрытно установил в бане телефон.

На камеру он фиксировал интимные подробности жизни знакомой 18-летней девушки, что нарушает право на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Следственный комитет напомнил, что для подобных преступлений предусмотрена статья 137 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

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