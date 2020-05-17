Барнаулец устроил ДТП и «как ниндзя» скрылся через трамвайные пути

Инцидент произошел в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Профинтерна.
Судя по всему, машины стояли на светофоре, когда сзади въехало авто, собрав всех в итоге «паровозиком».
«Виновник убежал через трамвайные пути», — рассказывают очевидцы.
В комментариях один из подписчиков представился водителем машины Toyota Fielder и попросил написать ему тех, кто хорошо запомнил водителя авто Nissan Cefiro.
Некоторые предположили, что водитель мог находиться в состоянии опьянения и, наверное, где-то недалеко живет.
Впрочем, по мнению других, возможно и стресс погнал мужчину через трамвайные рельсы и далее по закоулкам города.