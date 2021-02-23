Барнаулец устроил ночную погоню с ДПС

Видео опубликовал паблик «Инцидент Барнаул». Со слов очевидицы, погоня продолжалась около 15 минут.
По ее данным, задержали очередного пьяного водителя, который «добегался».
Официальной информации по этому поводу не было.
Ночью 23 февраля в Барнауле произошла погоня с участием не менее пяти экипажей ДПС. Момент задержания гонщика сняла жительница одного из домов в районе кадетской школы № 90.
Видео опубликовал паблик «Инцидент Барнаул». Со слов очевидицы, погоня продолжалась около 15 минут.
По ее данным, задержали очередного пьяного водителя, который «добегался».
Официальной информации по этому поводу не было.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter