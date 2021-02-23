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Происшествия

Барнаулец устроил ночную погоню с ДПС

Ночью 23 февраля в Барнауле произошла погоня с участием не менее пяти экипажей ДПС. Момент задержания гонщика сняла жительница одного из домов в районе кадетской школы № 90.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Видео опубликовал паблик «Инцидент Барнаул». Со слов очевидицы, погоня продолжалась около 15 минут.

По ее данным, задержали очередного пьяного водителя, который «добегался».

Официальной информации по этому поводу не было.

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