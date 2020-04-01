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Происшествия

Барнаулец устроил распродажу наворованного

Житель Барнаула похищал из строительного магазина дорогие товары и тут же их продавал. Его удалось найти с помощью записей с камер видеонаблюдения.

Распродажа.
Распродажа.
unsplash.com

Пропажу товара сотрудники магазина заметили, когда проводили инвентаризацию, рассказывают в краевой прокуратуре.

С помощью видеозаписей, правоохранителям удалось найти подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Барнаула.

Похищенное мужчина сбывал в нескольких метрах от магазина, делая существенные скидки. За товар он просил всего половину его магазинной цены.

Продав все, он вновь возвращался в магазин, снова выбирал товар, забирал его с полки и уходил продавать.

«Суд за совершение двух преступлений осужденному назначил наказание в виде 340 часов обязательных работ, которые он должен отрабатывать в свободное от основной работы время», — заявили в надзорном ведомстве.

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