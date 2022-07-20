Барнаулец утонул, спасая ребенка. Оба отдыхали на диком пляже

В Барнауле мужчина-спасатель утонул в реке, вытаскивая из воды ребенка. Об этом сообщают «Вести-Алтай».

Трагедия случилась на берегу около санатория «Барнаульский», где рядом с обрывом часто намывает много песка, скрытого под водой. Купаться там запрещено.

40-летний мужчина, который работал спасателем и хорошо умел держаться на воде, спас там тонущего мальчика. Ребенок выбрался, а его спасителя унесло течением.

Тело мужчины сотрудники МЧС ищут до сих пор.

Алтайские спасатели еще раз предупреждают — купаться можно только в отведенных для этого местах, на оборудованных пляжах.

Ранее в Алтайском крае утонула 15-летняя девочка.