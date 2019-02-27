Барнаулец в лифте напал с ножом на женщину и забрал 20 рублей

Жителя Барнаула обвиняют в том, что он с канцелярским ножом напал на молодую женщину в лифте. Уголовное дело направили в суд, пишет прокуратура Алтайского края.

Следствие установило, что в декабре 2018 года пьяный обвиняемый увидел, как незнакомая женщина входит в подъезд и пошел за ней. Пока они ехали в лифте, парень напал, направив лезвие в область груди потерпевшей.

Он потребовал передать деньги, однако у потерпевшей нашлось только 20 рублей. Нападавший взял деньги, а потом потребовал золотые украшения. Женщина не смогла их снять и оказала сопротивление, обвиняемый убежал.

Добычей барнаульца стали лишь 20 рублей, но он не успел их потратить — мужчину задержал муж потерпевшей.

За совершение разбойного нападение молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.