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Происшествия

Барнаулец всадил парню нож в живот после просьбы не курить

В Барнауле арестовали мужчину, который едва не убил молодого человека, случайно встретившегося ему в подъезде. Нападавший рискует провести в тюрьме за это до 10 лет, рассказали в прокуратуре Железнодорожного района.

Место для курения.
Место для курения.
altapress.ru

Барнаулец распивал спиртное с приятелем, потом они вышли покурить в подъезд. В это время мимо проходил молодой человек, который сделал мужчинам замечание по поводу курения в общественном месте.

Возмущенный «придирками» незнакомца мужчина достал нож и нанес им удар в живот потерпевшему. Тот чудом остался жив — врачи вовремя оказали помощь и провели операцию.

Нападавший не так давно до преступления освободился из тюрьмы условно-досрочно, добавила старший помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко.

Теперь ему грозит длительный срок заключения в колонии строгого режима.

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