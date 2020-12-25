Барнаулец всадил парню нож в живот после просьбы не курить

Барнаулец распивал спиртное с приятелем, потом они вышли покурить в подъезд. В это время мимо проходил молодой человек, который сделал мужчинам замечание по поводу курения в общественном месте.
Возмущенный «придирками» незнакомца мужчина достал нож и нанес им удар в живот потерпевшему. Тот чудом остался жив — врачи вовремя оказали помощь и провели операцию.
Нападавший не так давно до преступления освободился из тюрьмы условно-досрочно, добавила старший помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко.
Теперь ему грозит длительный срок заключения в колонии строгого режима.