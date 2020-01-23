Барнаулец вспомнил 90-е и снял золото с женщины в подъезде

Приятно проведя вместе время, новые знакомые решили продолжить в доме у женщины. Зайдя в подъезд, мужчина сразу же применил к горожанке грубую физическую силу и стал снимать с нее золотые кольца и цепочку с кулоном, а потом убежал.
Женщина обратилась в полицию и подозреваемого задержали. Ущерб от действий злоумышленника составил более 20 тысяч рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).