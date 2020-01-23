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Происшествия

Барнаулец вспомнил 90-е и снял золото с женщины в подъезде

На жительницу Барнаула в подъезде напал мужчина, с которым она незадолго до этого познакомилась в увеселительном заведении. Мужчина оказался рецидивистом — ранее он уже был судим, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Украшения, кольца.
Украшения, кольца.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Приятно проведя вместе время, новые знакомые решили продолжить в доме у женщины. Зайдя в подъезд, мужчина сразу же применил к горожанке грубую физическую силу и стал снимать с нее золотые кольца и цепочку с кулоном, а потом убежал.

Женщина обратилась в полицию и подозреваемого задержали. Ущерб от действий злоумышленника составил более 20 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

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