18 декабря
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Происшествия

Барнаулец забил металлической трубой своего знакомого до смерти

Жителя Барнаула признали виновным в убийстве знакомого семьи. Он избил мужчину до смерти, включая удары металлической трубой. Об этом сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
pixabay.com

Установлено, что инцидент произошел вечером 10 февраля 2022 года.

К обвиняемому пришел в гости друг семьи. Они решили распить спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора. Хоть повод был незначительным, хозяин дома решил проучить гостя и начал его избивать, в том числе наносить удары металлической трубой по животу и голове.

41-летний потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, где он спустя несколько дней скончался от полученных травм.

Виновный пытался ввести следствие в заблуждение, чтобы понести наказание за менее тяжкое преступление. Однако все его доводы опровергло следствие.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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