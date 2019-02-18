Барнаулец забил женщину до смерти и спрятал тело в выгребной яме

Жителя Барнаула обвиняют в убийстве 43-летней женщины и попытке замаскировать его под безвестное исчезновение, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В начале февраля в следственные органы обратилась жительница Барнаула с заявлением о безвестном исчезновении 43-летней матери. По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Правоохранителям удалось установить причастного к исчезновению женщины. Им оказался 28-летний ранее судимый безработный мужчина. По версии следствия, в 2018 году потерпевшая познакомилась с подозреваемым, после чего они стали совместно проживать. Сожитель часто избивал женщину. В декабре 2018 года, в очередной раз избив сожительницу, мужчина утром обнаружил ее не подающей признаков жизни. Чтобы скрыть следы преступления, он вынес тело на улицу и спрятал в выгребной яме, забросав бытовым мусором. После чего продолжал проживать в принадлежащей потерпевшей квартире.

В настоящее время злоумышленник задержан, и ему предъявлено обвинение в убийстве. Расследование продолжается.