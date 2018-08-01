Барнаулец закрыл на сайте всплывающее окно и потерял почти 100 тысяч рублей

По предварительной информации, дома мужчина зашел в личный кабинет одного из банков. Во время ввода пароля на сайте появилось всплывающее окно, где нужно было заполнить анкету. Барнаулец закрыл это окно. Вскоре выяснилось, что со счета сберегательной книжки пропали 80 тысяч рублей, а с пенсионной карты — 17 тысяч рублей.
Сотрудники безопасности банка рассказали, что деньги сняли с помощью телефона. Вероятнее всего, в смартфон потерпевшего попал вирус.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 6 лет.