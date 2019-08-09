Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 августа 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Барнаулец заплатит более 1 млн тенге за пьяную аварию в Казахстане

Центральный райсуд Барнаула удовлетворил иск страховой компании «Лондон-Алматы» к барнаульскому автолюбителю. Мужчина должен будет выплатить страховщику более 1 млн тенге в рублевом эквиваленте, так как, будучи пьяным, устроил в Казахстане ДТП и повредил местную иномарку.

Суд.
Суд.
altapress.ru

Страховая компания «Лондон-Алматы» обратилась в суд с иском к барнаульскому автовладельцу о взыскании суммы в порядке регресса. В 2018 году мужчина находился в Казахстане. Будучи пьяным, он управлял машиной Lada Xray, выехал на «встречку» и столкнулся с Audi A6 Quattro.

Мамлютский райсуд (Северный Казахстан) признал его виновным в административном правонарушении, предусмотренном местным КоАП: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение транспортных средств.

Гражданская ответственность владельца иномарки была застрахована в страховой компании «Лондон-Алматы». Ремонт Audi ей обошелся в 1,2 млн тенге. Эту сумму страховщик и просил взыскать с барнаульца как с виновника ДТП.

В суд мужчина не явился. Судья решила, что все возможные меры для его извещения предприняты, и вынесла решение удовлетворить требования страховой компании.

Мужчина должен выплатить требуемую сумму — 1,2 млн тенге, — но в рублевом эквиваленте. Судья воспользовался курсом рубля к тенге, установленным ЦБ на день вынесения судом решения (25 июля): 1 рубль = 6,09 казахстанских тенге. В итоге ему надо будет заплатить 195,6 тыс. рублей.

Решение еще не вступило в силу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость