Барнаулец зарезал подростка и спрятался на чердаке

В сентябре вечером мужчина находился в Затоне, был пьян и поругался с подростком. В ходе ссоры он нанес ему несколько ножевых ранений.
После этого мужчина скрылся на чердаке одного из жилых домов. Другой местный житель попытался задержать его и получил ножом в ногу.
Следователи выяснили, что в 2018 году обвиняемый самостоятельно изготовил и хранил огнестрельное оружие, а также дважды отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений против личности.
Мужчина обвиняется по нескольким статьям: умышленное убийство, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, изготовление огнестрельного оружия и перевозка, хранение оружия.