Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 ноября -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Барнаулец зарезал подростка и спрятался на чердаке

Уголовное дело об убийстве 17-летнего подростка в Барнауле передали в суд. Обвиняется 54-летний местный житель, который до этого дважды сидел в тюрьме за особо тяжкие преступления, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Чердак.
Чердак.
CC0

В сентябре вечером мужчина находился в Затоне, был пьян и поругался с подростком. В ходе ссоры он нанес ему несколько ножевых ранений.

После этого мужчина скрылся на чердаке одного из жилых домов. Другой местный житель попытался задержать его и получил ножом в ногу.

Следователи выяснили, что в 2018 году обвиняемый самостоятельно изготовил и хранил огнестрельное оружие, а также дважды отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений против личности.

Мужчина обвиняется по нескольким статьям: умышленное убийство, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, изготовление огнестрельного оружия и перевозка, хранение оружия.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость