Барнаулец зарезал подростка и спрятался на чердаке

Уголовное дело об убийстве 17-летнего подростка в Барнауле передали в суд. Обвиняется 54-летний местный житель, который до этого дважды сидел в тюрьме за особо тяжкие преступления, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В сентябре вечером мужчина находился в Затоне, был пьян и поругался с подростком. В ходе ссоры он нанес ему несколько ножевых ранений.

После этого мужчина скрылся на чердаке одного из жилых домов. Другой местный житель попытался задержать его и получил ножом в ногу.

Следователи выяснили, что в 2018 году обвиняемый самостоятельно изготовил и хранил огнестрельное оружие, а также дважды отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений против личности.

Мужчина обвиняется по нескольким статьям: умышленное убийство, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, изготовление огнестрельного оружия и перевозка, хранение оружия.