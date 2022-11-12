Барнаулец затаил обиду на бывшего начальника и поджег Mercedes-Benz

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что поджигатель — бывший сотрудник компании.
Его задержали, говорится в сообщении краевого главка МВД. Он свою вину отрицать не стал и поведал, что действовал от обиды.
Дело в том, что работодатель не выплатил будущему поджигателю зарплаты. Мужчина тогда решил спалить автомобиль, принадлежащий организации.
Огонь удалось потушить. Но ущерб тем не менее внушителен — почти 1,5 млн рублей (пострадало лакокрасочное покрытие авто).
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мужчина бросил коктейль Молотова в форточку военкомата и скрылся от погони.