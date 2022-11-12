12 ноября
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Происшествия

Барнаулец затаил обиду на бывшего начальника и поджег Mercedes-Benz

В полицию обратился житель Барнаула, который сообщил, что неизвестные пытались сжечь автомобиль Mercedes-Benz компании. Мужчина руководит компанией, иномарку которой пытались уничтожить огнем.

Mercedes.
Mercedes.
СС0

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что поджигатель — бывший сотрудник компании.

Его задержали, говорится в сообщении краевого главка МВД. Он свою вину отрицать не стал и поведал, что действовал от обиды.

Дело в том, что работодатель не выплатил будущему поджигателю зарплаты. Мужчина тогда решил спалить автомобиль, принадлежащий организации.

Огонь удалось потушить. Но ущерб тем не менее внушителен — почти 1,5 млн рублей (пострадало лакокрасочное покрытие авто).

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина бросил коктейль Молотова в форточку военкомата и скрылся от погони.

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