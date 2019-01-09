Барнаульца будут судить за смертельное избиение незнакомца у пивбара

По данным следствия, в начале октября 2018 года мужчина встретил незнакомца возле барнаульского пивного бара. Используя незначительный повод для конфликта, обвиняемый избил горожанина ногами по голове. Спустя некоторое время пострадавший скончался в больнице от кровоизлияния в мозг, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый барнаулец, который отрицал свою вину.
Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.