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Барнаульца будут судить за смертельное избиение незнакомца у пивбара

Жителя Барнаула обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью незнакомому мужчине, который затем скончался. Правоохранители завершили расследование уголовного дела.

Бокалы. Бар.
Бокалы. Бар.
Анна Зайкова

По данным следствия, в начале октября 2018 года мужчина встретил незнакомца возле барнаульского пивного бара. Используя незначительный повод для конфликта, обвиняемый избил горожанина ногами по голове. Спустя некоторое время пострадавший скончался в больнице от кровоизлияния в мозг, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый барнаулец, который отрицал свою вину.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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