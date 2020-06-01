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Происшествия

Барнаулец зубами вцепился в палец полицейскому и не отпускал

Житель Барнаула заплатит крупный штраф за укус полицейского. За свой поступок ему пришлось извиняться в суде.

Полиция. Задержание.
Полиция. Задержание.
мвд.рф

В феврале 2020 года мужчина приехал в командировку на строительство поликлиники в Алтайском районе. С коллегами он отмечал окончание трудовой смены в кафе и стал хулиганить.

На место приехали полицейские и попросили прекратить, но дебошир на замечания не реагировал. Сотрудники решили доставить мужчину в дежурную часть.

«Не желая этого и оказывая сопротивление законным действиям сотрудника патрульно-постовой службы полиции, осужденный укусил полицейского за палец правой руки, и какое-то время, стиснув зубы, продолжал удерживать палец», — рассказали в краевой прокуратуре.

Полисмен испытал физическую боль и получил телесные повреждения, но вреда здоровью они не повлекли.

Было возбуждено уголовное дело.

На суде барнаулец признал вину, раскаялся, принес извинения потерпевшему и объяснил ситуацию тем, что был пьян.

Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

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