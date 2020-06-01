Барнаулец зубами вцепился в палец полицейскому и не отпускал

В феврале 2020 года мужчина приехал в командировку на строительство поликлиники в Алтайском районе. С коллегами он отмечал окончание трудовой смены в кафе и стал хулиганить.
На место приехали полицейские и попросили прекратить, но дебошир на замечания не реагировал. Сотрудники решили доставить мужчину в дежурную часть.
«Не желая этого и оказывая сопротивление законным действиям сотрудника патрульно-постовой службы полиции, осужденный укусил полицейского за палец правой руки, и какое-то время, стиснув зубы, продолжал удерживать палец», — рассказали в краевой прокуратуре.
Полисмен испытал физическую боль и получил телесные повреждения, но вреда здоровью они не повлекли.
Было возбуждено уголовное дело.
На суде барнаулец признал вину, раскаялся, принес извинения потерпевшему и объяснил ситуацию тем, что был пьян.
Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.