Барнаулец зверски избил женщину и ударил ее ножом

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 31-летнего жителя Барнаула. Его обвиняют в покушении на убийство сожительницы, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, барнаулец познакомился с женщиной, а затем стал жить вместе с ней. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, часто избивал новую подругу.

В декабре 2019 года между сожителями произошла ссора, в ходе которой обвиняемый на протяжении длительного времени избивал гражданскую жену.

Злоумышленник нанес не менее 25 ударов руками и ногами по различным частям тела потерпевшей. Опасаясь, что женщина обратится в правоохранительные органы и его привлекут к уголовной ответственности, обвиняемый, взяв нож, нанес ей один удар в область живота, — отмечают в ведомстве.

Женщина оборонялась и ударила нападавшего ножом в область руки и грудной клетки. Пострадавшей помогли медики. .

Во время предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направили в суд.