Барнаульская девушка отдала «сотруднику банка» деньги с карты

Сотрудники полиции Барнаула ищут злоумышленника, похитившего деньги с карты горожанки. Неизвестный представился сотрудником банка и заставил женщину выдать ему данные ее банковской карты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, пострадавшей девушке позвонили днем 28 февраля. Злоумышленник сказал, что банк проводит акцию и предложил увеличить сумму «кэшбэка» по карте. Для подключения услуги он попросил выполнить ряд операций.

Следуя указаниям «сотрудника банка», потерпевшая предоставила ему данные банковской карты, а также коды доступа из смс-сообщений. Вскоре со счета девушки списали около 6 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. МВД напоминает, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не спрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов.