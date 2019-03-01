Барнаульская девушка отдала «сотруднику банка» деньги с карты

По предварительной информации, пострадавшей девушке позвонили днем 28 февраля. Злоумышленник сказал, что банк проводит акцию и предложил увеличить сумму «кэшбэка» по карте. Для подключения услуги он попросил выполнить ряд операций.
Следуя указаниям «сотрудника банка», потерпевшая предоставила ему данные банковской карты, а также коды доступа из смс-сообщений. Вскоре со счета девушки списали около 6 тыс. рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. МВД напоминает, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не спрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов.