Барнаульская пенсионерка хотела купить электроусилитель руля и стала жертвой мошенников

По данным полиции, 66-летняя женщина на одном из сайтов нашла объявление о продаже интересующего ее товара. Деньги она перевела на карту продавца.
«После того, как средства поступили на счет злоумышленницы, она перезвонила и сообщила, что деталь отправит через транспортную компанию. На следующий день потерпевшая позвонила продавцу, но телефон оказался отключен, а объявление удалено», — уточняют правоохранители.
Потерпевшая обратилась в полицию. Сумма ущерба составила восемь тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.