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Происшествия

Барнаульская пенсионерка хотела купить электроусилитель руля и стала жертвой мошенников

Пенсионерка из Барнаула, пытаясь приобрести через интернет электроусилитель руля, стала жертвой мошенников, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Компьютер.
Компьютер.
СС0

По данным полиции, 66-летняя женщина на одном из сайтов нашла объявление о продаже интересующего ее товара. Деньги она перевела на карту продавца.

«После того, как средства поступили на счет злоумышленницы, она перезвонила и сообщила, что деталь отправит через транспортную компанию. На следующий день потерпевшая позвонила продавцу, но телефон оказался отключен, а объявление удалено», — уточняют правоохранители.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сумма ущерба составила восемь тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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