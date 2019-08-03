Барнаульская пенсионерка отдала 2 миллиона рублей за лжелечение головы

В Барнауле полицейские проводят проверку по факту телефонного мошенничества, ущерб от которого составил около двух миллионов рублей, сообщает сайт ГУ МВД по Алтайскому краю.

В УМВД России по Барнаулу обратилась женщина 1937 года рождения, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.

Некоторое время назад женщина увидела по телевизору рекламу, что некоторые люди могут посредством телефонного разговора лечить головные боли. Она позвонила по указанному в рекламе телефону и оставила свои контактные данные.

На следующий день пенсионерке позвонила «помощница целительницы» и сказала, что находится в Москве. Она также объяснила, что сеансы лечения платные, но в дальнейшем все оплаченные денежные средства вернутся через организацию «Красный крест».

Пенсионерка поверила звонившей и согласилась на все условия. Во время телефонных сеансов, «экстрасенсы» лечили женщину, при этом каждый раз просили перевести деньги. Сумма причиненного ущерба составила около двух миллионов рублей.