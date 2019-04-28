Барнаульская пенсионерка попалась на краже куртки в ТЦ

В Барнауле полиция задержала подозреваемую в краже куртки из торгового центра, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Заявление о краже в полицию подали представители одного из отделов одежды, расположенного в крупном торговом центре Барнаула. После визита одного из посетителей сотрудники обнаружили пропажу товара. Работники магазина просмотрели камеры и увидели как женщина прячет куртку, после чего быстро уходит.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница города Барнаула 1958 года рождения. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).