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Происшествия

Барнаульская пенсионерка попалась на краже куртки в ТЦ

В Барнауле полиция задержала подозреваемую в краже куртки из торгового центра, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Проспект Ленина. Барнаул.
Проспект Ленина. Барнаул.
Михаил Хаустов

Заявление о краже в полицию подали представители одного из отделов одежды, расположенного в крупном торговом центре Барнаула. После визита одного из посетителей сотрудники обнаружили пропажу товара. Работники магазина просмотрели камеры и увидели как женщина прячет куртку, после чего быстро уходит.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница города Барнаула 1958 года рождения. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

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