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9 июня
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Происшествия

Барнаульская полиция нашла и задержала виртуального сутенера

Барнаульские полицейские задержали молодого человека, который подозревается в мошенничестве с интим-услугами. Его поймали в Самарской области, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

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В полиции выяснили, что мужчина размещал в сети объявления с предложениями интимных услуг. Потенциальные клиенты скидывали ему деньги, а за это к ним должна была приехать девушка.

Суммы, которые поступали на счет лжеорганизатора услуг, составляли от 2,5 до 20 тыс. рублей. Причем иногда подозреваемый сообщал заказчикам, что деньги не пришли, и те повторяли операцию.

После того, как злоумышленник получал оговоренную сумму, он блокировал клиента и переставал выходить на связь.

В числе тех, кто пострадал от его действий — жители Алтайского края и еще пяти регионов России.

«В результате проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Самарской области. Предположительно, общий ущерб от его противоправных действий составил более 100 тыс. рублей», — сообщили в ведомстве.

Дома у лживого сутенера нашли и изъяли мобильные телефоны, сим-карты и тетради с записями.

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