Барнаульские чиновники пытаются выселить из квартиры мужчину за хлам, вонь и антисанитарию

Барнаульский комитет ЖКХ попытался выселить из муниципальной квартиры мужчину, на которого еще в 2014 году суд возложил обязанность убрать мусор из жилого помещения. Мужчина уже не первый год попадает в свою квартиру через окно, так как дверь завалена хламом, на требования навести порядок и погасить долг за коммуналку он не реагирует. Однако выселить его чиновникам по суду не удалось — краевой суд не нашел для этого оснований.

Удручающая картина

Квартира, в которой живет 57-летний барнаулец, принадлежит городу. Еще 17 декабря 2014 года райсуд возложил на него обязанность вынести из квартиры мусор в течение месяца. Но и в июне 2020-го он так ничего и не сделал.

Из судебного акта картина вырисовывается удручающая: входная дверь и комнаты завалены мусором. В свою квартиру жилец пронрикает через окно с помощью приставленного к стене стула и ящика. Окна в отдельных местах разбиты, выставлены стекла. Многократные проверки подтвердили: в квартире, в которой он живет, полная антисанитария, захламленность и резкий запах.

Хлам. Мусор. Pixabay.com

Иск в суд

О том, что надо навести порядок, провести дезинфекцию, сделать ремонт и оплатить коммунальные долги, мужчину предупреждали не раз. Он все игнорировал.

В связи с этим комитет ЖКХ потребовал выселить мужчину без предоставления другого жилого помещения. Но ни Железнодорожный райсуд, ни краевой требования не удовлетворили. Прокурор счел, что законных оснований лишить человека права на жилище нет.

Судьи не стали спорить с тем, что жилец бесхозяйственно обращается с жильем, систематически нарушает права и законные интересы соседей, не обеспечивает сохранность квартиры не поддерживает ее в надлежащем состоянии. Но его действия не носят виновного характера, поскольку вызваны его тяжелым душевным заболеванием.

Суд. Pixabay.com

Выселение отменяется

После лечения состояние его улучшилось, указано в решении суда. Он дал согласие на оформление группы инвалидности и на наведение порядка дома. При этом он убежден, что ведет нормальный образ жизни.

Судебная коллегия краевого суда сочла, что вины мужчины в причинении вреда имуществу, его умышленное бесхозяйственное поведение не доказаны. Он находится в трудной жизненной ситуации — и у него есть уважительные причины, по которым он не может в полном объеме устранить нарушения.

Такая мера как выселение без предоставления жилого помещения является исключительной. Так что выселять его не будут. Решение вынесено 23 июня.