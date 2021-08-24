Барнаульские дети бросали из окон многоэтажки мешки с водой и ранетки на машины

В Барнауле дети бросались из окон мешками с водой и ранетками. Все падало на машины и многолюдный тротуар.

Инцидент произошел на ул. Взлетной, сообщается в паблике Barnaul 22.

Обошлось без травм. Однако один автомобиль серьезно пострадал.

На место вызвали полицию, все повреждения зафиксировали, нашли очевидцев, записи с камер, установили с какой квартиры кидались.

Вечером состоялась встреча с родителями, которые признали вину детей и сказали, что оплатят ремонт стекла. Но не оригинальное.

Ранее в Барнауле ребенок получил перелом позвоночника, когда на него упала бутыль с водой. ЧП случилось по адресу ул. Взлетная, 3. Компания подростков развлекалась, бросая бутыль с общего балкона, спускаясь за ней и снова бросая вниз.