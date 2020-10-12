Барнаульские дорожники допустили нарушения на месте, где в жутком ДТП разбилась молодая семья

В момент смертельного ДТП на Павловском тракте, в котором 20 сентября погибла семья, шли дорожные работы, но не было нескольких знаков и работали не все фонари. Прокуратура провела проверку на месте смертельной аварии и нашла здесь ряд нарушений.

Схема организации движения на время дорожных работ на участке не была разработана и согласована с администрацией.

Части предусмотренных схемой при ремонтных работах дорожных знаков не было: «Сужение дороги», «Обгон запрещен» и «Ограничение максимальной скорости».

На отдельных участках не было соединения ограждающих устройств , препятствующих съезду с дороги , отсутствовали ограждающие устройства и сигнальные фонари , а размещенные фонари частично не работали.

препятствующих съезду с дороги отсутствовали ограждающие устройства и сигнальные фонари а размещенные фонари частично не работали. Временные дорожные знаки установили после фактического начала работ , перед ними отфрезеровано дорожное покрытие , что недопустимо.

«В целях устранения нарушений закона руководителю организации внесено представление, которое находится на рассмотрении», — заявили в надзорном ведомстве.

ДТП

Авария произошла примерно в 20:55 на участке ремонтируемой по национальному проекту дороги в районе здания № 319 на Павловском тракте.

Глава семейства ехал на Toyota RAV4 со скоростью около 120−150 км/ч.

При обгоне другой машины он не заметил, как вылетел на правую полосу, где еще 12 сентября дорожники сняли асфальт.

В итоге на высокой скорости белый внедорожник врезался в стоящий на полосе «КамАЗ». В результате страшного удара семья из четырех человек, включая 3-летнюю девочку и 8-летнего мальчика, погибла на месте.

По данному факту Следственным управлением СК по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).