Барнаульские дорожники допустили нарушения на месте, где в жутком ДТП разбилась молодая семья

- Схема организации движения на время дорожных работ на участке не была разработана и согласована с администрацией.
- Части предусмотренных схемой при ремонтных работах дорожных знаков не было: «Сужение дороги», «Обгон запрещен» и «Ограничение максимальной скорости».
- На отдельных участках не было соединения ограждающих устройств, препятствующих съезду с дороги, отсутствовали ограждающие устройства и сигнальные фонари, а размещенные фонари частично не работали.
- Временные дорожные знаки установили после фактического начала работ, перед ними отфрезеровано дорожное покрытие, что недопустимо.
«В целях устранения нарушений закона руководителю организации внесено представление, которое находится на рассмотрении», — заявили в надзорном ведомстве.
ДТП
Авария произошла примерно в 20:55 на участке ремонтируемой по национальному проекту дороги в районе здания № 319 на Павловском тракте.
Глава семейства ехал на Toyota RAV4 со скоростью около 120−150 км/ч.
При обгоне другой машины он не заметил, как вылетел на правую полосу, где еще 12 сентября дорожники сняли асфальт.
В итоге на высокой скорости белый внедорожник врезался в стоящий на полосе «КамАЗ». В результате страшного удара семья из четырех человек, включая 3-летнюю девочку и 8-летнего мальчика, погибла на месте.
По данному факту Следственным управлением СК по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).