Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 октября 7°C
Происшествия

Барнаульские дорожники допустили нарушения на месте, где в жутком ДТП разбилась молодая семья

В момент смертельного ДТП на Павловском тракте, в котором 20 сентября погибла семья, шли дорожные работы, но не было нескольких знаков и работали не все фонари. Прокуратура провела проверку на месте смертельной аварии и нашла здесь ряд нарушений.

Место аварии на Павловском тракте.
Место аварии на Павловском тракте.
Дмитрий Лямзин.
  • Схема организации движения на время дорожных работ на участке не была разработана и согласована с администрацией.
  • Части предусмотренных схемой при ремонтных работах дорожных знаков не было: «Сужение дороги», «Обгон запрещен» и «Ограничение максимальной скорости».
  • На отдельных участках не было соединения ограждающих устройств, препятствующих съезду с дороги, отсутствовали ограждающие устройства и сигнальные фонари, а размещенные фонари частично не работали.
  • Временные дорожные знаки установили после фактического начала работ, перед ними отфрезеровано дорожное покрытие, что недопустимо.

«В целях устранения нарушений закона руководителю организации внесено представление, которое находится на рассмотрении», — заявили в надзорном ведомстве.

ДТП

Авария произошла примерно в 20:55 на участке ремонтируемой по национальному проекту дороги в районе здания № 319 на Павловском тракте.

Глава семейства ехал на Toyota RAV4 со скоростью около 120−150 км/ч.

При обгоне другой машины он не заметил, как вылетел на правую полосу, где еще 12 сентября дорожники сняли асфальт.

В итоге на высокой скорости белый внедорожник врезался в стоящий на полосе «КамАЗ». В результате страшного удара семья из четырех человек, включая 3-летнюю девочку и 8-летнего мальчика, погибла на месте.

По данному факту Следственным управлением СК по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость